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الدولار يعكس اتجاهه ويهبط تحت 51 جنيها في تعاملات البنوك اليوم

12:35 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر صرف الدولار

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كتبت- منال المصري:

عكس سعر صرف الدولار اتجاهه مقابل الجنيه لينخفض بنحو 18 قرشا خلال منتصف التعاملات ببعض البنوك الكبرى اليوم الثلاثاء ليهبط من مستواه القياسي الـ51 جنيه ويكسر موجة صعود أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقع هذه البنوك.

سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع بتراجع 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

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سعر صرف الدولار البنك الأهلي الدولار
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