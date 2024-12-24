ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 9 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.04 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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