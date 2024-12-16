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سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين

11:10 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في 4 بنوك، مقارنة بأسعار الأحد أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع،بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و 13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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