سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

تباين سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.39 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.41 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.