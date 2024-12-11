سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- آية محمد:
تباين سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.39 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
البنك التجاري الدولي: 13.41 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.
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