انخفاض الدينار الكويتي.. اسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.48 جنيه للشراء ، بتراجع 19 قرشا، و 161.62 جنيه للبيع. بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.22 جنيها للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.05 جنيه للشراء، و 131.72 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.36 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و70.11 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش.