تعرف على أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.03 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.08 جنيه للبيع بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.03 جنيه للشراء ، و 13.08 جنيه للبيع بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.05 جنيها للشراء ، و 13.09 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.06 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.03 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.10 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.









