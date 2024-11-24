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تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم الأحد

03:54 م الأحد 24 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرش و20 قرشا، بنهاية التعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء ، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

سعر الدولار أسعار الدولار بنك التعمير والاسكان البنك الأهلي المصري
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