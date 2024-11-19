التحويلات الدولية عبر إنستاباي.. كيف ستتم وتحدد العمولة؟ المركزي يجيب



كتبت- منال المصري:

كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري تفاصيل تطبيق قرار السماح للعملاء بإجراء تحويلات من خارج مصر عبر تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية إلى حسابه بالجنيه أو محفظة الهاتف المحمول.

ويعني القرار أن العملاء يستطيعون إجراء تحويلات من الدولة المقيمين بها من خلال الطلب من أحد البنوك المراسلة بالخارج تحويل بعض مدخراته من العملة المحلية للبلد المقيم فيها إلى الجنيه المصري وإضافتها في حسابه عبر إنستاباي، وفق إيهاب نصر.

وأوضح نصر أن خدمة إنستاباي تسمح حاليا للعملاء بإجراء تحويلات من حسابه المحلي بالجنيه إلى حساب آخر أو إلى محفظة إلكترونية عبر الهاتف المحمول الخاص به.

لكن الخدمة الجديدة ستسمح للعميل بالتحويل من حسابه خارج مصر إلى حساباته أو محفظته في مصر، فعلى سبيل المثال سيطلب العميل الذي يعمل في السعودية من بنك الراجحي بتحويل راتبه أو جزء منه من الريال السعودي إلى جنيه مصري وإرساله لحساب أو محفظة في مصر عبر إنستاباي.

وأكد أن التحويلات من الخارج ستكون متاحة على مستوى العالم من خلال أحد البنوك الخارجية المراسلة للبنك الذي يتعامل معه العميل في مصر مقابل عمولة يتم خصمها من العميل.

انتشار التعاملات بين العملاء

نجح تطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية في جذب عملاء بنحو 11.5 مليون عميل منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي.

وتم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، ومن المتوقع أن تتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في 2023، ونموًا بنسبة 4700% مقارنة بعام 2022.

كما ارتفع عدد المعاملات عبر التطبيق ليصل إلى 1.5 مليار معاملة خلال 2024، مقارنة بـ 423 مليون معاملة في 2023، بزيادة 250% مقارنة بعام 2023 ونمو بنسبة 3700% مقارنة بعام 2022، وفق نصر.

خدمة جديدة

أكد نصر أنه سيتم إطلاق خدمة "كيو آر كود" على تطبيق إنستاباي قبل نهاية الشهر المقبل لسداد المشتريات لدى التجار.

وتعني هذه الخدمة ربط بطاقة الدفع الخاصة بالعميل بتطبيق "كيو أر كود" على "إنستاباي" ليسدد العميل كامل مشرياته لدى التجار إلكترونيا دون الحاجة لإخراج البطاقة المصرفية الخاصة به.