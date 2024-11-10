بمعدل نمو 91.4%.. مصرف أبو ظبي الإسلامي يربح 6.81 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهرت نتائج أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، أن صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري زاد 91.4% مسجلا نحو 6.81 مليار جنيه من 3.55 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك حول أول 9 أشهر من 2024، زاد صافي الدخل من العائد 76.6% مسجلا نحو 11 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.24 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

فيما رتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 17.8% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 1.48 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.26 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع رصيد تمويلات وتسهيلات العملاء 39.9% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 89.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من نحو 63.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وفق تقرير البنك.

فيما زاد رصيد محفظة ودائع العملاء خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 44.8% مسجلا نحو 183.99 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي من نحو 127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وفق قوائم البنك المجمعة.

وزاد رأسمال البنك المصدر والمدفوع، الذي يعمل في السوق المصرية تحت رخصة شركة مساهمة مصرية، من 5 مليارات جنيه في ديسمبر الماضي إلى 6 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.