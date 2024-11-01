سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار خلال اسبوع بين قرشين و 19 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.89 جنيه للشراء، و 48.99 جنيه للبيع، بارتفاع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.94 جنيه للشراء، و 49.04 جنيه للبيع، بارتفاع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.9 جنيه للشراء، و49 جنيهًا للبيع، بارتفاع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و 48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.94 جنيه للشراء بإرتفاع 17 قرشًا ، و49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشًا.