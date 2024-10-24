تراجع ببنكين.. تعرف على سعر الدولار ببداية التعاملات اليوم في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

تباين سعر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الخميس في 10 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

بنك البركة: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.