الرئيسية أخبار مصراوى TV "اللوت والهليلي نزلوا الأرض".. جولة داخل سوق الإسماعيلية لمعرفة أسعار أسماك البحر اليوم كتب : مصراوي 12:40 م 05/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الإسماعيلية أخبار ذات صلة اللقمة الحلال من قلب الصخر.. "أم العربي" تتحدى صلابة الجرانيت في ورش الإسماعيلية أخبار قرية أم عزام بالإسماعيلية.. حرمان من مياه الشرب والصرف الصحي ومعاناة يومية أخبار البحر هو الحل.. إقبال قياسي على شواطئ الإسماعيلية بسبب موجة الحر أخبار أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية.. وكيل وزارة الأوقاف يكشف آخر أخبار