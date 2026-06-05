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"اللوت والهليلي نزلوا الأرض".. جولة داخل سوق الإسماعيلية لمعرفة أسعار أسماك البحر اليوم

كتب : مصراوي

12:40 م 05/06/2026

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الإسماعيلية

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