إعلان

"هدايا وقصص مصورة".. حملة لتوعية الأطفال بكيفية التعامل السليم مع كلاب الشوارع

كتب : مصراوي

11:47 م 05/01/2026

لب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلاب الشوارع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
شئون عربية و دولية

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
رياضة عربية وعالمية

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026