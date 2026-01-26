الرئيسية أخبار مصراوى TV من زمن الاحتلال إلى اليوم.. الخواجة ميتشو وحكاية أقدم مخبز فينو بالإسماعيلية كتب : مصراوي 03:39 م 26/01/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الإسماعيلية مخبز فينو خواجة ميتشو أقدم مخبز تاريخ الإسماعيلية تراث مصر قصص تاريخية أماكن أثرية أخبار ذات صلة "الشقة ولعت بسبب شاحن".. تشييع جنازة أم وابنها لقيا مصرعهما في حريق بالإسماعيلية أخبار كل شيء حصل فجأة.. انهيار عقار في منطقة الشهداء بالإسماعيلية أخبار أرثوذكس الإسماعيلية يؤدّون قداس الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي أخبار إقبال متزايد من الناخبين أمام لجان الإسماعيلية في جولة الإعادة لمجلس النواب أخبار