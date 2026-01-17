إعلان

علياء صديقه الراحلة "شيماء جمال" تقيم دعوى جديدة ضد "ماجدة الحشاش": تنمرت عليا ومش هسيب حقي

كتب : مصراوي

11:59 ص 17/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيماء جمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة
زووم

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة

"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
أخبار مصر

"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام
أخبار مصر

رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام

لمدة 48 ساعة.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا غدًا
أخبار العقارات

لمدة 48 ساعة.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا غدًا
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا