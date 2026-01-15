إعلان

تثبيت أم تخفيض؟.. خبراء يتوقعون قرار أسعار الفائدة في أول اجتماع للمركزي بـ2026

كتب : مصراوي

11:00 م 15/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)
زووم

جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
زووم

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
محافظ القاهرة يكشف حقيقة إخلاء وإزالة منطقة الزبالين بمنشأة ناصر
أخبار مصر

محافظ القاهرة يكشف حقيقة إخلاء وإزالة منطقة الزبالين بمنشأة ناصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات