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أبو عبيدة يعلن عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي… ماذا حدث ؟

11:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2025
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