أبو عبيدة يعلن عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي… ماذا حدث ؟

الرئيسية أخبار مصراوى TV أبو عبيدة يعلن عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي… ماذا حدث ؟ 11:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث حماس زة لسطين سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: هالاند رجع واليونايتد شكله فاق.. تعمل إيه قبل الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في فانتازي مصراوي الأخبار المتعلقة حماس ترد على طلب امرأة إسرائيلية حول مصير زوجها المحتجز في غزة أخبار ترامب يهدد بـ "فتح الجحيم" إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة أخبار إسرائيل تعلن عدم انسحابها من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة أخبار مستوطنون يهاجمون سيارات الفلسطينيين في نابلس بعد عملية كدوميم أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى