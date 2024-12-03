الرئيسية أخبار مصراوى TV حريق يلتهم أكشاك تجارية في شارع السبع بنات بالإسكندرية 03:34 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث حريق شارع السبع بنات الإسكندرية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة جاءت متأخرة.. نوة المكنسة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة أخبار كارثة كابول .. حريق ضخم يحصد الأرواح ويخلف دمارًا واسعًا أخبار حريق "بمصلى" أمام المتحف المصري بالتحرير... ماذا حدث ؟ أخبار حـ ـريق بشارع 90 الجنوبي أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى