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حريق يلتهم أكشاك تجارية في شارع السبع بنات بالإسكندرية

03:34 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حريق شارع السبع بنات الإسكندرية
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