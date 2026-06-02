أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه فى حالة عدم رضا المتقدم عن القرار الصادر بشأن الدرجة الحاصل عليها في لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للجامعات، يمكن تقديم طلب لإعادة النظر فى هذا القرار وتقديم المستندات التى تدعم الطلب، وذلك ضمن الخطوات الصحيحة لتظلمات 2026.

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات أنه يتم كتابة تظلم موضح به رقم وتاريخ القرار وتفاصيل أسباب التظلم ويتم سداد مقابل هذا الإجراء (وقدرة ربع المقابل المادى للإجراءات).

وذكر المجلس الأعلى للجامعات أن الخطوة التالية تتمثل في إرسال التظلم مرفق به المستندات الجديدة وإيصال سداد المقابل على عنوان المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار المجلس إلى أنه لتقديم طلب تعديل قرار المعادلة المشروط، يتم تقديم طلب مرفق به إفادة من الجامعة المصرية المعنية بدراسة و اجتياز المقررات التكميلية المطلوبة.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات شرح خطوات التظلم الصحيحة 2026: ثم يتم إرسال الطلب على عنوان المجلس الأعلى للجامعات، ويتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات تمهيدا لصدور قرار المعادلة الجديد.

وبحسب النظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية، فإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية الذى يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

