إعلان

عادلت شهادتك بالمجلس الأعلى وغير راض عن القرار؟.. إليك الخطوات الصحيحة للتظلم

كتب : عمر صبري

06:30 ص 02/06/2026

الخطوات الصحيحة للتظلم على معادلة الشهادات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه فى حالة عدم رضا المتقدم عن القرار الصادر بشأن الدرجة الحاصل عليها في لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للجامعات، يمكن تقديم طلب لإعادة النظر فى هذا القرار وتقديم المستندات التى تدعم الطلب، وذلك ضمن الخطوات الصحيحة لتظلمات 2026.

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات أنه يتم كتابة تظلم موضح به رقم وتاريخ القرار وتفاصيل أسباب التظلم ويتم سداد مقابل هذا الإجراء (وقدرة ربع المقابل المادى للإجراءات).

وذكر المجلس الأعلى للجامعات أن الخطوة التالية تتمثل في إرسال التظلم مرفق به المستندات الجديدة وإيصال سداد المقابل على عنوان المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار المجلس إلى أنه لتقديم طلب تعديل قرار المعادلة المشروط، يتم تقديم طلب مرفق به إفادة من الجامعة المصرية المعنية بدراسة و اجتياز المقررات التكميلية المطلوبة.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات شرح خطوات التظلم الصحيحة 2026: ثم يتم إرسال الطلب على عنوان المجلس الأعلى للجامعات، ويتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات تمهيدا لصدور قرار المعادلة الجديد.

وبحسب النظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية، فإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية الذى يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

إقرأ أيضًا
الأسنان تصل لـ350 ألفًا.. مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

كيف تقلل المواد الضارة في اللحوم بنسبة 90%؟.. أستاذ تغذية ينصح بهذه التتبيلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تظلم معادلة الشهادات شهادات المعادلة المجلس الأعلى للجامعات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تصل لـ41.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وحرارة مرتفعة بهذه المناطق
أخبار مصر

تصل لـ41.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وحرارة مرتفعة بهذه المناطق

بمواصفات متطورة.. هواوي تُعلن عن أفضل هواتفها الذكية الحديثة
أخبار و تقارير

بمواصفات متطورة.. هواوي تُعلن عن أفضل هواتفها الذكية الحديثة
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
حوادث وقضايا

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
قبل رحيلها.. الفنانة سهام جلال: كلمت أحمد السقا وأمير كرارة ومحدش شغلني
زووم

قبل رحيلها.. الفنانة سهام جلال: كلمت أحمد السقا وأمير كرارة ومحدش شغلني
عادلت شهادتك بالمجلس الأعلى وغير راض عن القرار؟.. إليك الخطوات الصحيحة
جامعات ومعاهد

عادلت شهادتك بالمجلس الأعلى وغير راض عن القرار؟.. إليك الخطوات الصحيحة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان