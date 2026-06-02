تلقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، كتابًا رسميًا من لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح الكتاب الرسمي الصادر عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية، أن اللجنة قررت عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين السبت 13 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين للمنصب.

وأشار الكتاب إلى أن مدة العرض التقديمي المخصص لكل مرشح لن تتجاوز عشر دقائق.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، وفقًا للضوابط والمعايير التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

