نظّمت كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة ملتقاها السنوي للطلاب الوافدين، في إطار حرص الكلية على دعم أبنائها من مختلف الجنسيات، وتطوير تجربتهم التعليمية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية.

وشهد الملتقى حضور الدكتور وليد عرابي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى نبيل، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حلمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا فؤاد، مدير إدارة الوافدين بالكلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن الجامعة تضع ملف الطلاب الوافدين على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بدورهم في إثراء البيئة الجامعية وتعزيز جسور التواصل الحضاري بين الشعوب، مشيرًا إلى سعي الجامعة لتقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والرعاية الإنسانية والاجتماعية، بما يعكس مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم العالي.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الكلية على التواصل المباشر مع الطلاب الوافدين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجههم، بما يضمن لهم تجربة جامعية ناجحة. وأكد أن الطلاب الوافدين يمثلون سفراء للكلية في بلدانهم، مشددًا على أهمية تنظيم رحلات دورية لهم لزيارة المعالم التاريخية والسياحية في مصر.

وتضمن الملتقى حلقة نقاشية مفتوحة لاستطلاع آراء الطلاب الوافدين حول جودة العملية التعليمية، وسبل تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور وليد عرابي على أهمية التواصل المستمر مع الطلاب، مؤكدًا التزام إدارة الكلية بحل المشكلات التي قد تواجههم، بما يضمن لهم مسيرة دراسية متميزة.

كما أكد الدكتور محمد حلمي استعداد قطاع خدمة المجتمع لتيسير الإجراءات التنظيمية واللوجستية للرحلات والأنشطة الترفيهية، فيما طرحت الدكتورة رانيا فؤاد مبادرة «يوم التقاليد»، التي تهدف إلى تقديم فعالية ثقافية يعرض خلالها الطلاب الوافدون تراث بلدانهم، بما يشمل الفنون والموسيقى والأكلات الشعبية، لتعزيز التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي.

وشهد الملتقى عرض نماذج متميزة من الطلاب الوافدين، حيث استعرض الطالب محجوب سيف اليزل والمهندس مؤيد تجربتهما في «ملتقى الحضارات»، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، كما تم عرض لقطات لفريق الكشافة، ما يعكس اندماج الطلاب في الأنشطة المختلفة.

واختُتم الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها:

عقد ملتقى دوري للطلاب الوافدين في نهاية كل فصل دراسي.

تنظيم يوم استقبال للطلاب الجدد في بداية العام الدراسي.

تفعيل قنوات تواصل مستمرة لرصد احتياجات الطلاب وتلبيتها.

