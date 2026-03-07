استقبلت جامعة عين شمس الدكتور بيدرو كاستيلو برانكو، أستاذ علم الجينات ونائب رئيس جامعة الغارف بالبرتغال لشؤون البحوث والابتكار، وذلك في إطار اتفاقية برنامج إيراسموس+ الموقعة بين الجامعتين.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة أماني كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتوسيع مجالات الشراكة الأكاديمية بين الجانبين.

نظمت الزيارة إدارة المنح والمشروعات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة هدى سوسة مدير الإدارة، والدكتورة نهى الرافعي منسق الجامعة لبرنامج إيراسموس+ ونائب مدير الإدارة.

التقى الدكتورة الدكتور بيدرو الدكتورة أماني كامل بمكتب سيادتها، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين، خاصة في مجالات البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا، إلى جانب مناقشة فرص تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بما يدعم تبادل الخبرات بين الباحثين في المؤسستين.

كما شملت الزيارة لقاءً مع قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، حيث تم استعراض مجالات التعاون القائمة في إطار برنامج إيراسموس+، وبحث آليات توسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من البرامج الأكاديمية والبحثية، إلى جانب دعم حركية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.

وفي إطار الزيارة، زار الدكتور بيدرو بزيارة كلية الطب بجامعة عين شمس، حيث كان في استقباله الدكتور طارق يوسف وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتضمنت الزيارة جولة داخل عدد من المراكز البحثية والتعليمية بالكلية، من بينها مركز طاش ومركز مصري، لبحث فرص التعاون في مجال علم الجينات خاصة في أبحاث الأورام والأمراض المختلفة، إلى جانب زيارة مركز المحاكاة لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي.

كما ألقى محاضرة علمية تناولت أسس كتابة الأبحاث العلمية وإعداد مشروعات التقدم للمنح البحثية الدولية، استعرض خلالها خبراته في هذا المجال.

كما شملت الزيارة مركز الابتكار والتدريب iHub، حيث التقى الدكتور محمد مجدي، مدير المركز.

واطلع على عدد من مشروعات الطلاب الناشئة، واستعرض فرص التعاون لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة ونظرائهم في جامعة الغارف.

وتضمنت الزيارة أيضًا مشاركة الدكتور بيدرو في إفطار رمضاني أقامه قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، في أجواء عكست روح الود والتقارب الثقافي بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية إلى جانب التعاون الأكاديمي.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون العلمي خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم زيارات متبادلة وورش عمل مشتركة، وتفعيل المشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي وتطوير الشراكات الدولية بين الجامعتين.