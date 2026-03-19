ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماعًا بمديرية مستشفيات جامعة القاهرة لمتابعة الاستعدادات وجاهزية المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك، في ظل اقتراب العيد، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية واستقبال الحالات على مدار الساعة.

شارك في الاجتماع الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتورة أمل السيد نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى جانب مديري مستشفيات قصر العيني المختلفة، حيث ضم الاجتماع جميع مديري مستشفيات قصر العيني بمختلف قطاعاتها، ومن بينها مستشفيات الطوارئ والأطفال والنساء والتوليد لمتابعة شاملة لمنظومة العمل بالمستشفيات.

وخلال الاجتماع، أكد عميد الكلية على أهمية الاستعداد الجيد لفترة الأعياد التي تشهد عادة زيادة في أعداد المترددين على المستشفيات، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من جاهزية جميع مستشفيات قصر العيني واستمرار العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد.

كما وجّه بضرورة مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، إلى جانب التأكد من جاهزية غرف العمليات والأقسام الحرجة والرعايات المركزة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة.

وأشار عميد الكلية كذلك إلى أهمية متابعة الجوانب التشغيلية والخدمية داخل المستشفيات، بما يشمل كفاءة المصاعد واستمرار عملها، ومراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية وصلاحية وسائل الإطفاء، بما يحقق أعلى درجات الأمان للمرضى والمترددين على المستشفيات، إلى جانب استمرار تواجد الفرق الأمنية داخل المستشفيات على مدار 24 ساعة لضمان انتظام العمل وتأمين المنشآت الطبية.

وأكد صلاح أيضًا على جاهزية مستشفى الطوارئ لاستقبال الحوادث والحالات الحرجة خلال أيام العيد، مع التنسيق بين مستشفيات قصر العيني المختلفة لتنظيم توزيع الحالات بما يضمن سرعة التعامل معها.

كما أشار إلى ضرورة جاهزية مستشفيات الأطفال، وعلى رأسها مستشفى أبو الريش المنيرة ومستشفى أبو الريش الياباني، لاستقبال الحالات خلال أيام العيد، إلى جانب التأكد من استعداد غرف العمليات والفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد كذلك على جاهزية مركز علاج السموم بكلية طب قصر العيني لاستقبال أي حالات تسمم قد ترد خلال فترة العيد، مع التأكد من توافر الأدوية والأطقم الطبية المتخصصة للتعامل الفوري مع هذه الحالات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، الإجراءات التنفيذية التي تتخذها مديرية المستشفيات لمتابعة انتظام العمل داخل المستشفيات المختلفة خلال هذه الفترة، موضحًا أن فرق المتابعة بالمديرية تعمل بالتنسيق مع إدارات المستشفيات لمراجعة جاهزية الأقسام المختلفة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية واستمرار تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، خاصة في الأقسام التي تشهد ترددًا أكبر من المرضى خلال أيام العيد.

وفي ختام الاجتماع، وجّه عميد الكلية، بضرورة وضع خطة عمل متكاملة للتعامل مع فترة عيد الفطر المبارك، تتضمن رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات قصر العيني، وتنظيم العمل بين الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، مع تعزيز التنسيق بين المستشفيات المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة واستمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة طوال أيام العيد.

