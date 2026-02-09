شهدت وزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها الممثلة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية حالة من الترقب خلال الساعات الأخيرة قبيل التعديل الوزاري المرتقب 2026.

وشهدت وزارة التعليم العالي توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، دعوتين لحضور وانتخاب مجلسي أمناء جامعتي دمنهور وكفر الشيخ، وتلبية دعوة احتفالية شركة سيمنس بمرور 125 عاما من التعاون مع مصر.

وشارك عاشور، مساء أمس الأول، الاحتفالية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفير يورغن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، شتيفن روينهوف، وزير الدولة البرلماني الألماني، والدكتور رولاند بوش رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس AG، وعدد من كبار مسؤولي الحكومتين المصرية والألمانية والشركة.

في سياق متصل، وجه وزير التعليم العالي، صباح اليوم دعوتين، الأولى لانعقاد الجلسة الإجرائية لجامعة كفر الشيخ الأهلية، وانتخاب الدكتور عادل لبيب رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية، والدكتور رضا إبراهيم نائبًا للرئيس، والدكتورة منى عبد العاطي أمينًا للمجلس، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.

وضم التشكيل الجديد الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف على جامعة كفر الشيخ الأهلية، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور رضا إبراهيم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والقمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، واللواء السيد حامد مدير أمن محافظة مطروح سابقًا، واللواء د. مهندس أيمن إبراهيم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووكيل أول وزارة الإعلام السابق، واللواء حسن محمد، والمهندس فوزي محمود الرفاعي، والمهندس عز الدين حسن عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الحميد بدوي عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة منى عبد العاطي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم سابقًا، والمحاسب أحمد علاء الدين رجل أعمال.



أما توجيه الدعوة من وزير التعليم العالي فكانت لانعقاد الجلسة الإجرائية لجامعة دمنهور الأهلية، واختيار اللواء الدكتور أحمد إبراهيم رئيسًا لمجلس أمناء جامعة دمنهور الأهلية، والدكتورة منى السيد نائبًا للرئيس، وذلك في نفس المكان بمقر الوزارة في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وضم التشكيل الجديد الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة (التي شاركت في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والمشرف على جامعة دمنهور الأهلية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية سابقًا، واللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أكاديمية الشرطة الأسبق، والأستاذ نشأت الديهي الإعلامي الكبير، والدكتورة منى السيد الأستاذ بكلية العلوم جامعة دمنهور، والدكتور هشام عمارة الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة جامعة دمنهور، أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة شركة خدمات بترولية، والأستاذ أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات، والمهندسة ريهام محمد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، والتي شاركت في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس.



وكانت أخر تصريحات الدكتور أيمن عاشور اليوم 9 فبراير، تأكيدا على أهمية الدور الذي باتت تقدمه الجامعات الأهلية منذ نشأتها، كإضافة قوية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا الحرص على أن تمثل الجامعات الأهلية نموذجًا لتعليم عالٍ يواكب التغيرات العالمية ويلبي متطلبات التنمية المستدامة للدولة، مع الحرص على تقديم برامج دراسية حديثة، والاهتمام بالعلوم ودعم الابتكار.

وشدد الوزير على أهمية الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة لضمان نقل الخبرات العالمية، مع ضرورة مواكبة التحولات الأكاديمية الرقمية؛ لا سيما البرامج البينية الحديثة التي تدمج بين تخصصات متعددة في مسار واحد، مما يسهم في إعداد جيل من الخريجين يمتلك مهارات وقدرة تنافسية استثنائية في سوق العمل الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر