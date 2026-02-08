تنطلق اليوم الأحد فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15"، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -معهد تدريب الموانىء - تحت عنوان: "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة: بوابة المستقبل للتجارة العالمية الخضراء"، تحت رعاية مأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وقال الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، إن هذه النسخة تكتسب أهمية استراتيجية كبرى لكونها منصة دولية لصناعة السياسات وتبادل الخبرات، بما يدعم رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، بحضور رفيع المستوى من وزراء النقل العرب والمسؤولين الدوليين.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتور نضال مرضي القطامين وزير النقل الأردني، مختار أحمد بوسيف وزير الصيد والبنية التحتية الموريتاني، سيف النصر التجاني هارون وزير النقل السوداني، مارينا هادجمانوليس نائبة رئيس قبرص لشؤون الشحن، بالإضافة إلى رؤساء هيئات الموانئ وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية، ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

ويناقش المؤتمر على مدار جلساته التحولات الجذرية في قطاع النقل العالمي، مع التركيز على تطوير الممرات اللوجستية الخضراء، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ضد الأزمات. كما يستعرض الخبراء محاور تتعلق بكفاءة مشروعات البنية التحتية العملاقة، والتوأم الرقمي في إدارة الموانئ، والمقارنة بين الممرات التجارية العالمية الكبرى مثل "طريق الحرير" وقناة السويس.

ويشارك في "مارلوج 15" نخبة من الأكاديميين والخبراء من 10 دول كبرى تشمل (الولايات المتحدة، الصين، إيطاليا، اليونان، أستراليا، النرويج، رومانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا)، مما يعزز من ثقل المؤتمر كأهم تظاهرة علمية وبحثية في قطاع النقل البحري بالمنطقة العربية وأفريقيا.

وعلى هامش المؤتمر، يُفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا النقل البحري (MarTech 2026)، والذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة، لعرض أحدث ابتكارات الواقع الافتراضي، وأنظمة المحاكاة، والأمن السيبراني البحري، وحلول الطاقة المتجددة وتصميم السفن العملاقة.

اقرأ أيضًا:

شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وتحدد موعد الانخفاض





ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



