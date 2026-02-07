شهدت جامعة العاصمة انتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتنفيذ خطة شاملة تستهدف تقديم تجربة جامعية متكاملة، لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل تمتد إلى كل تفاصيل الحياة الطلابية.

وكشفت جامعة العاصمة عن خطتها للفصل الدراسي الثاني كالتالي:

١- تستكمل الجامعة استعداداتها في المدرجات والقاعات والمعامل من خلال أجهزة حديثة، وتقنيات تعليمية متطورة.

٢- تحديث المناهج بعناية لتربط المعرفة النظرية بالمهارات العملية، وتفتح للطلاب آفاقًا للإبداع والتميز.

٣- تعزيز البنية التكنولوجية لتدعم منظومة التحول الإلكتروني، لضمان سهولة الوصول إلى المحتوى العلمي في أي وقت.

٤- خطة متكاملة للأنشطة الطلابية التي طالما تميزت بها الجامعة، باعتبارها الأولى في مجال الأنشطة، وواحدة من أبرز الجامعات الفنية في مصر.

٥- جاهزية المطعم المركزي لخدمة الطلاب، وكذلك المكتبة المركزية ومكتبات كليات لاستقبال الطلاب والباحثين.

٦- تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن الأنشطة المختلفة.

٧- يستعد مجمع الفنون والثقافة لاستقبال موسم حافل بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، من حفلات تخرج ومناقشات علمية وعروض مسرحية وحفلات موسيقية ومعارض فنية وملتقيات ثقافية.

٨- الاستعدادات على مدار الساعة، لتطوير للخدمات، وتهيئة أماكن الإقامة، وحملات نظافة وتعقيم شاملة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على التركيز والنجاح.

٩- خطة صحية ووقائية متكاملة، تشمل تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدن الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات.

١٠- تكثيف حملات التوعية الصحية، وتوفير المطهرات، بما يضمن سلامة جميع منتسبي الجامعة.

