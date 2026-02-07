حقّق فريق كلية الحقوق بجامعة عين شمس المركز الثاني في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة جامعة أكسفورد للمحاكمة الصورية في مجال قانون الإعلام (Price Media Law Moot Court Competition)، حيث تأهل الفريق للمشاركة في النهائيات الدولية التي ستُعقد بمدينة أكسفورد في منتصف شهر أبريل 2026، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور رامى ماهر صادق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلى، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد ابراهيم الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق.

وحصل فريق الكلية على المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل مذكرات مكتوبة على مستوى التصفيات الإقليمية، وكذلك جائزة أفضل متحدث في المباراة النهائية.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس تُعد الجامعة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي واصلت التأهل للنهائيات الدولية لمسابقة (برايس) منذ بدء مشاركة جامعات الشرق الأوسط في المسابقة عام 2013 وحتى الآن، في إنجاز يعكس استمرارية التميز الأكاديمي والتدريب العملي.

وتكوّن فريق الجامعة من الطلاب:

شهد محمد الشاعر – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)، يوسف خالد محمد الباز – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)، مايا مصطفى السعدني – الفرقة الثانية (الشعبة الإنجليزية)، شهد أشرف حسين – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)

ملك مصطفى سامي – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)

نوران محمد دويدار – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)

وقام بتدريب الفريق علياء بهاء الدين دكروري – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)، ديما حاتم السيد – المعيدة بقسم الاقتصاد، جامعة عين شمس.

كما قامت كلية الحقوق جامعة عين شمس، في إطار الشراكة مع جامعة أكسفورد، بتنظيم التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، تحت إشراف منسق المسابقة في منطقة الشرق الأوسط، الدكتور أحمد فتحي خليفة، بمشاركة عشرة فرق من عدة دول بالمنطقة.

وشارك في تحكيم المسابقة نحو ثلاثين قاضيًا من مصر، وتونس، والأردن، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والمملكة المتحدة.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات والمشاركة فيها في إطار رؤية إدارة الكلية الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات الطلاب بما يؤهلهم للمنافسة والتميز في سوق العمل محليًا.