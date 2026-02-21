إعلان

للباحثين عن تمويل.. رابط ومواعيد التقديم في النداء الوطني للتكنولوجيا العميقة 2026

كتب : عمر صبري

04:00 ص 21/02/2026

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة (National Deep Tech Call – NDTC), تحت مظلة مبادرة "بوابة الابتكار الوطنية" (National Innovation Gateway).

يهدف النداء إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة، وتعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية في المجالات المتقدمة.

وحددت أكاديمية البحث العلمي محاور المبادرة تشمل الاستدامة والتحول الأخضر، الأنظمة الذكية والتنقل المتقدم، تقنيات الكم وأشباه الموصلات، البيانات والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتقنيات ما بعد الكم، التكنولوجيا الحيوية.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي أن آخر موعد للتقديم 15 أبريل 2026، وإعلان النتائج: 15 يوليو 2026، وللراغبين في التقديم يمكن عبر الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اضغط هنا.

أكاديمية البحث العلمي بوابة الابتكار الوطنية

