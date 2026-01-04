نظم معهد الدراسات الدبلوماسية وزارة الخارجية لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة وطلاب الجامعة الألمانية الدولية، بحضور السفير الدكتور ياسر علوي، مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية ومدير الدراسات السياسية وعدد من الخبراء والمتخصصين في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ومشاركة الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة.

يأتي اللقاء اللقاء ضمن جهود المعهد للتواصل مع طلاب الجامعات المصرية للتعريف بجهود وزارة الخارجية وآليات التقديم لمسابقة الالتحاق بالسلك الدبلوماسي.

تناول اللقاء تعريف الطلاب بدور معهد الدراسات الدبلوماسية في إعداد الكوادر الدبلوماسية، وأهمية الدبلوماسية الحديثة في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض مسارات العمل الدبلوماسي، ومهارات التفاوض، وبناء الصورة الذهنية للدولة في الخارج.

كما تم تسليط الضوء على الدور الهام لوزارة الخارجية في تنظيم وتوجيه العلاقات الخارجية للدولة وتمثيلها في المحافل الدولية، و حماية مصالحها ومواطنيها بالخارج، ومراحل التقديم والاختبارات المؤهلة للانضمام إلى وزارة الخارجية، وأهمية التأهيل الأكاديمي، والمهارات اللغوية، والوعي السياسي والثقافي في نجاح المرشحين للالتحاق بها.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، تفاعلوا خلاله بطرح تساؤلاتهم حول مستقبل العمل الدبلوماسي، وفرص التدريب والتأهيل، والدور المحوري للشباب الجامعي في دعم السياسة الخارجية المصرية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

وأكد مسؤولو معهد الدراسات الدبلوماسية خلال اللقاء أن الاستثمار في وعي الشباب هو استثمار في مستقبل الدولة، مشيدين بالمستوى العلمي والبحثي لطلاب الجامعتين، وبدور المؤسسات الأكاديمية في بناء أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على التواصل الحضاري مع العالم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية المعنية ببناء الإنسان، بما يسهم في تعزيز الثقافة الدبلوماسية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للاطلاع على مجالات العمل العام والدولي.

اقرأ أيضاً:

هل سترتفع أسعار اللحوم والدواجن في رمضان 2026؟

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/1/4/2919138

برودة شديدة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/1/4/2919142