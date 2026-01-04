إعلان

تنسيق الجامعات منتصف العام 2025 -2026.. الحدود الدنيا لكليات الهندسة

كتب : عمر صبري

02:00 ص 04/01/2026

تنسيق الجامعات منتصف العام 2025 -2026 - أرشيفية

يبدأ طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية أو ثانوية أزهرية التقديم لتنسيق الجامعات الأهلية خلال موسم تنسيق نصف العام الجامعي 2025 -2026 وذلك اعتبارا من 10 يناير المقبل، ولمدة 14 يومًا.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الهندسة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية منتصف العام الجامعي 2025 - 2026 كالتالي:

- 64% لجامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء.

- 65% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي دمنهور والأقصر الأهلية.

- 68% لباقي الجامعات الأهلية

وذكر المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه يشترط لقبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات دراسية من خارج جمهورية مصر العربية عند تقديم أوراقهم تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب فى الدولة الحاصل منها على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها.

وأشار المجلس، بحسب قواعد القبول، أنه يتحدد في الإقامة الشرعية تاريخ بدء الدراسة وانتهائه او انتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة فى جمهورية مصر العربية).

وشدد على أنه يقدم الطالب إقامة فعلية بمدة الدراسة كاملة موثقة من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو أصل جواز سفر موضحاً به تواريخ وجهة الدخول والخروج أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج.

