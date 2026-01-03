توضيح جديد من تجارة عين شمس حول حقيقة التخرج في 3 سنوات

أوضح الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أنه هناك مقترح لتعديل لائحة الكلية حيث تعتمد اللائحة الجديدة بشكل كلي على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours).

وأضاف أن هذا النظام يتيح للطالب المجتهد إمكانية إنهاء متطلبات التخرج (التي تتراوح بين 120 إلى 135 ساعة معتمدة) خلال 3 سنوات فقط، بدلاً من النظام التقليدي الذي يلزم الطالب بالبقاء 4 سنوات دراسية، وذلك دون الإخلال بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل.

وكشف الدكتور مجدي عبد القادر، أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن اقتراب اللجنة من وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة الاسترشادية الموحدة الجديدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن النظام الجديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخريج ليتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل المحلي والدولي. أن المقترح الجديد يتضمن خطة طموحة لتطوير "الشعبة العربية".

وتشمل تحويلها بالكامل لنظام الساعات المعتمدة، واستحداث 8 برامج تخصصية جديدة تم تصميمها بدقة لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر، وتعزيز اللغة الإنجليزية: حيث سيتم تدريس 25% من المقررات باللغة الإنجليزية لطلاب الشعبة العربية لرفع كفاءتهم التنافسية، ورقمنة التعليم: دمج تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية في غالبية المقررات الدراسية.

وأشار الدكتور فريد محرم أن اللائحة تولي اهتماماً فائقاً للجانب التطبيقي، حيث لن يحصل الطالب على شهادته الجامعية إلا بعد اجتياز فترات تدريبية ميدانية داخل البنوك، الشركات، أو مراكز المحاسبة المعتمدة، لضمان ممارسة الطالب لما درسه نظرياً قبل التخرج.

كما أشار إلى أن اللائحة الجديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً مع بداية العام الجامعي 2026-2027، وذلك فور اعتمادها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتطبق على كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

