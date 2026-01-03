"الأعلى للجامعات" ينشر تفاصيل جوائز "التميز الداخلي" 2025

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اختتام فاعليات النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025 بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومي، في خطوة استراتيجية تعكس التوجهات الدولة المصرية نحو تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالَي الحوكمة والجودة الجامعية.

جاءت هذه الأنشطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمتابعة من الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وبإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد ومنسق جوائز التميز الداخلية، وبالتنسيق مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي، ممثلًا في السفير هشام بدر المشرف العام على الجائزة، وسهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة، والدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة.

وشهدت هذه النسخة إقبالًا واسعًا يعكس رغبة مؤسسات التعليم العالي في التطوير المستدام، وجاءت الأرقام كالتالي: نطاق المشاركة: شملت المبادرة 27 جامعة حكومية، عدد الكليات المشاركة: تقدمت 370 كلية من أصل 490، بنسبة مشاركة بلغت 75.5%، الكليات المتأهلة: نجحت 78 كلية (بنسبة 16%) في التأهل للمنافسة على الجائزة الوطنية لعام 2025.

وتمت عملية التقييم من خلال لجنة تحكيم ضمت الدكتور أشرف عبد الباسط (رئيس جامعة هيرتفورد شاير ورئيس جامعة المنصورة السابق)، والدكتور محمود زكي (رئيس جامعة طنطا السابق)، والدكتور محمد عبد ربه (عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، والمهندس خالد مصطفى (خبير ومستشار الحوكمة والاستراتيجي).

ولم تكتفِ اللجنة بأعمال التقييم؛ بل تبنت منهجية "نقل المعرفة" عبر جلسات نقاشية مستفيضة مع فرق التميّز والقيادات الجامعية، تجاوزت 88 ساعة عمل فعلية؛ حيث استهدفت هذه الجلسات ترسيخ معايير التميز، وتوضيح آليات التقييم، وطرق إعداد تقارير التميز بما يضمن استدامة الأداء، حيث تمثل هذه الجوائز "بوابة العبور" للكليات المتميزة للمنافسة على مستوى الدولة في "جائزة مصر للتميز الحكومي"؛ مما يرفع من تصنيف الجامعات المصرية محليًّا ودوليًّا.

