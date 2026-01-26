نظّمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتورة إيمان سيد الوكيل الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات بمعهد تيودور بلهارس ندوة علمية متخصصة بعنوان: "مياه الشرب بين الشائعات والحقائق العلمية: دور الشركة القابضة لمياه الشرب في ضمان الجودة وفق المعايير الدولية"، وذلك بالتعاون مع المعمل المرجعي لمياه الشرب التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في نموذج فعال للتكامل بين المؤسسات البحثية والخدمية.

يأتي ذلك في إطار رسالة المعهد العلمية والمجتمعية الرائدة، وحرصه المستمر على دعم قضايا الصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد العزيز مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة.

هدفت الندوة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة المتداولة حول مياه الشرب، وشرح الأسس العلمية والرقابية التي تضمن سلامتها وجودتها، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتضمنت الندوة مجموعة من المحاضرات العلمية المتكاملة التي قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين بالمعمل المرجعي لمياه الشرب، حيث استهلت الدكتورة لمياء أحمد شوقي عبد القادر الدكتور الكيميائي بالمعمل المرجعي لمياه الشرب، فعاليات البرنامج العلمي بمحاضرة تعريفية تناولت دور المعامل المرجعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحةً مكانتها كخط الدفاع الأول في منظومة ضمان جودة مياه الشرب، ودورها في إجراء التحاليل المتقدمة وإعتماد النتائج وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في دعم منظومة الرقابة واتخاذ القرار المبني على أسس علمية دقيقة.

ثم انتقلت الندوة بعد ذلك إلى مرحلة أكثر تطبيقية، حيث استعرض الدكتور السيد عيد حجازي الدكتور الكيميائي بالمعمل المرجعي لمياه الشرب، رحلة مياه الشرب من المصدر الأصلي (نهر النيل) مرورًا بمراحل المعالجة المختلفة، وحتى وصولها إلى المواطن، موضحًا الجهود المبذولة في كل مرحلة لضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية، ومؤكدًا على دور المتابعة المستمرة والرقابة الدقيقة في الحفاظ على جودة المياه.

وفي سياق استكمال الصورة العلمية الشاملة، قدم الدكتور أحمد سعد محمد موسى الدكتور الكيميائي بالمعمل المرجعي لمياه الشرب، محاضرة تناول خلالها الكائنات الدقيقة الأولية في المياه العذبة، مستعرضًا مصادرها الطبيعية وطرق انتقالها، وأهمية رصدها بدقة لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، مع تسليط الضوء على أحدث الأساليب المعملية للكشف عنها وسبل الوقاية منها.

واختتمت المحاضرات العلمية بمحاضرة متخصصة قدمها الدكتور الحسن عبد الصادق مدير معمل الميكروبيولوجي، تناول خلالها ميكروبيولوجيا المياه، موضحًا أنواع الملوثات الميكروبية المحتملة من طحالب وبكتيريا وفطريات وفيروسات ، وآليات التحكم فيها، والدور الحيوي للفحوصات الميكروبيولوجية الدورية في الوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه، بما يعكس التكامل بين التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية في منظومة ضمان سلامة مياه الشرب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار إستراتيجية المعهد الهادفة إلى الإنفتاح على مؤسسات الدولة المختلفة وتعزيز الشراكات العلمية مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في نشر المعرفة العلمية الموثوقة ومواجهة الشائعات بالمعلومة الدقيقة.

وأوضح أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث يضع على رأس أولوياته دعم المبادرات العلمية والتوعوية التي تمس صحة المواطن المصري بشكل مباشر، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية وتحقيق أثر مجتمعي ملموس، خاصة في القضايا الحيوية المرتبطة بالمياه والصحة والبيئة.

واختتمت الندوة بمجموعة من الأسئلة والنقاشات حول جودة مياه الشرب العادية مقارنة بالمياه المعدنية المعبأة، وكذلك خطورة مرشحات المياه المنزلية في حالة عدم متابعتها و تغييرها بشكل دوري، كما تم التأكيد على أهمية إستمرار مثل هذه الفعاليات العلمية التوعوية، ودورها في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الإعتماد على الحقائق العلمية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أعلى مستويات الجودة والحفاظ على صحة المجتمع.