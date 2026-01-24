10 معلومات عن خدمات وتحاليل معهد بحوث الصناعات الغذائية

كتب- عمر صبري:

أعلن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، أن مجال الغذاء الآمن الحاصل على الاعتماد في المعايير المكيروبيولوجية، برئاسة الدكتورة نايرة شاكر مهنا، يقدم عددًا من الخدمات.

1- تقدير الخواص الطبيعية، الكيماوية، الحسية والميكروبيولوجية للأغذية الطبيعية والمصنعة والمواد الخام.

2- عمل دراسات الثبات؛ سواء للمنتجات الجديدة أو الموجودة بالأسواق.

3- تقديم الدعم الفني لقطاعات الإنتاج العاملة في مجال التصنيع الغذائي؛ للتأكد من سلامة الخامات والمواد الوسيطة والمنتج الغذائي النهائي، ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية والدولية والقوانين ذات الصلة.

4- مساعدة المنشآت العاملة في مجال الخدمات الغذائية وتموين الطائرات والسفن على متابعة خطوات إعداد وتناول الوجبات الغذائية؛ لضمان السلامة والأمان بها.

5- التعاون مع المنشآت التي يتم فيها تقديم تغذية جماعية (المستشفيات- المصانع- المدن الجامعية- الشركات- معسكرات- دور مسنين)، وتقديم الخبرات اللازمة لفحص ما يقدم من غذاء؛ لضمان الجودة وخلوه من المخاطر المختلفة.

6- تقديم الخبرات اللازمة في مجال إنتاج الأغذية الوظيفية.

7- مساعدة مصانع الأغذية ومنشآت الخدمات الغذائية لتطبيق الممارسات الصحية الجيدة وممارسات التصنيع الجيد.

8- تقديم الخبرات في مجال إنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات الحالية، بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية بجودة مرتفعة وتكلفة اقتصادية.

9- عقد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال نظم إدارة سلامة الغذاء.

10- عقد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال تحليل الأغذية.

