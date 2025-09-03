كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة تستعد لافتتاح كلية الطب البشري قريبًا بفرع مدينة نصر.

وأكدت، خلال تصريحات صحفية، أن المستشفى الجامعي الجاري تجهيزه على مساحة 30 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 220 سريرًا وسبعة طوابق سيكون أحد أكبر المراكز الطبية الجامعية في القاهرة، ومزودًا بأحدث تقنيات الرعاية الصحية والطوارئ والعمليات.

وأضافت الخولي أن كلية الطب البشري ستنفرد بتدريس مقررات حول الطب الصيني التقليدي إلى جانب العلوم الطبية الحديثة، بما يمنح الخريجين ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الخبرة الشرقية والتطبيقات العالمية.

