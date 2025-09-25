6 معاهد علوم صحية تطبيقية لطلاب الثانوية الأزهرية - تعرف عليها
كتب- عمر صبري:
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي قائمة بمعاهد العلوم الصحية التطبيقية (مدة الدراسة 2+2 سنوات) كالتالي:
1027 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية – شربين
1028 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية – بني سويف
1092 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية – سوهاج
1098 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية – المنيا
1038 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية – مدينة بدر
1294 المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية – طريق مصر الإسماعيلية
