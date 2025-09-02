كتب - عمر صبري:

كرّم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، 23 طالبًا وطالبة بالجامعة، من الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الرياضية المختلفة التي تم تنظيمها على المستويين الإفريقي والدولي.

وجاء تكريم رئيس الجامعة لأبطالها الرياضيين بقاعة أحمد لطفي السيد، في إطار دعم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات وتشجيعهم على الجمع بين التفوق العلمي والرياضي.

حضر فعاليات التكريم الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والأستاذ فرج عيد، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، أهمية الدور الذي يقوم به أبطال الجامعة في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية القارية والدولية، معربًا عن فخره بما حققوه من مراكز متقدمة في البطولات الإفريقية والدولية، ومشددًا على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتعمل على توفير كل أوجه الدعم اللازم لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية وصقلها.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن تخصيص منح دراسية كاملة لطلابها الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية أو القارية من خلال مشاركاتهم المتميزة وإنجازاتهم، باعتبارهم من النماذج الملهمة للشباب الجامعي، مؤكدًا أن الجامعة غنية بأبنائها المتميزين في المجالات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، وموجهًا الشكر للطلاب على مجهوداتهم وإنجازاتهم المشرفة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة على مدار تاريخها العريق قدمت العديد من الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى تفوق المصريين القدماء وتميزهم في شتى الألعاب الرياضية، وهو ما دُوّن على جدران المقابر والمعابد منذ آلاف السنين، مقدمًا التهنئة للطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في مختلف الرياضات، وهو ما يعكس استراتيجية الجامعة في دعم طلابها المتميزين الذين يرفعون اسمها في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن الأبطال المكرمين هم: الطالب محمود شريف عبد اللطيف من كلية الآداب، الحاصل على المركز السابع عالميًا والخامس إفريقيًا والثالث جمهوريًا في بطولة الأرجوميتر، والطالبة هنا خالد محمد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الحاصلة على المركز الثاني عالميًا والثاني إفريقيًا والأول جمهوريًا في بطولة الأرجوميتر، والطالبة فريدة تامر رأفت الحاصلة على المركز الأول إفريقيًا والأول جمهوريًا في بطولة كرة السلة (طالبات)، والطالبة سلمى عمرو فايز من كلية الطب، الحاصلة على المركز الأول إفريقيًا والأول جمهوريًا في بطولة كرة السلة (طالبات)، والطالبة ريهام محمد سامح من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الحاصلة على المركز الأول إفريقيًا والأول جمهوريًا في بطولة كرة السلة (طالبات)، والطالبة حور محمود عبد الظاهر من كلية التجارة، الحاصلة على المركز الأول إفريقيًا والأول جمهوريًا في بطولة كرة السلة (طالبات)، والطالب مصطفى محمد رفعت غباشي من كلية العلاج الطبيعي، الحاصل على المركز الثاني إفريقيًا والأول جمهوريًا في بطولة الكاراتيه "كاتا"، والطالب محمود محمد محمود حبشي من كلية العلاج الطبيعي، الحاصل على المركز الثاني إفريقيًا والثاني جامعيًا في بطولة الكاراتيه "كاتا"، والطالب أحمد إيهاب عيد من كلية الهندسة، الحاصل على المركز الثاني إفريقيًا في بطولة الكاراتيه "كاتا"، والطالب حمزة أيمن أحمد أحمد من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الحاصل على المركز الثالث إفريقيًا، والأول والثاني والثالث جامعيًا، والأول والثالث عربيًا في بطولة الكياك، والطالبة حبيبة سامح محمد محمود من كلية التجارة، الحاصلة على المركز الأول عالميًا (فردي) والثاني (زوجي سيدات) في بطولة الكرة السريعة، والطالب أحمد صفوت نسيم من كلية التجارة، الحاصل على المركز الأول إفريقيًا والأول جمهوريًا في بطولة الأرجوميتر/التجديف، والطالب أحمد طارق محمد من كلية التجارة، الحاصل على المركز الثاني عالميًا (زوجي رجال) في بطولة الكرة السريعة، والطالب كريم يوسف إسحاق من كلية العلاج الطبيعي، الحاصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا للإنقاذ 2024 (زعانف)، والطالبة لوجي رامي أحمد من كلية الإعلام، الحاصلة على المركز الثاني إفريقيًا وعربيًا والمركز الأول جمهوريًا في بطولة البولينج، والطالب محمد أحمد علي دربانه من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الحاصل على المركز الثاني إفريقيًا (تتابع) والثالث جمهوريًا في بطولة السباحة، والطالب بجاد خالد محمد من كلية التخطيط العمراني والإقليمي، الحاصل على المركز الثالث في البطولة العربية للأندية 2025 في تنس الطاولة، والطالب هادي حسين عبد الهادي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الحاصل على بطولات إفريقيا 2022 و2023، والمركز الثالث عربيًا 2024 في الجودو، والطالبة جنى إيهاب سيد من كلية العلوم، الحاصلة على المركز الثاني عربيًا والثالث جمهوريًا في سباق 200 متر في ألعاب القوى، والطالبة العنود حازم عبد العزيز من كلية الآداب، الحاصلة على المركز الأول إفريقيًا والأول جمهوريًا (عمومي وفرق) في بطولة سلاح السيف، والطالبة بسنت طارق من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الحاصلة على المركز الأول جمهوريًا 2024 والرابع في بطولة ألعاب البحر المتوسط في ألعاب القوى، والطالبة ندى حافظ من كلية طب قصر العيني، الحاصلة على المركز الأول إفريقيًا 2025 في بطولة السلاح، والطالبة أمنية الحسيني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجودو (المكفوفين).

