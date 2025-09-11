التعليم العالي: 19 فرعًا لجامعات أجنبية تبدأ الدراسة بمصر العام المقبل

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين والمعرض الأوروبي للتعليم الدولي (EAIE 2025)، الذي تستضيفه مدينة جوتنبرج بالسويد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، بمشاركة قيادات آلاف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم.

ويُعد المعرض، الذي تنظمه المنظمة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE)، أكبر تجمع أوروبي في مجال التعليم العالي، حيث يشكل منصة للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات تدويل التعليم، والاعتماد الأكاديمي، وضمان الجودة، فضلًا عن كونه ساحة رئيسية لتوقيع الشراكات وإطلاق المبادرات الدولية.

وللمرة الأولى، شاركت مصر كأول دولة من خارج اتحاد الجامعات الأوروبية في ورشة عمل متخصصة حول تدويل التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بدعوة رسمية من المنظمة الأوروبية، وهو ما يعكس المكانة المتنامية لمصر إقليميًا ودوليًا في هذا الملف.

وخلال الورشة، أوضح الوزير، أن تدويل التعليم في مصر يمثل خدمة عامة تقوم على توسيع الإتاحة وتحقيق الجودة وتوفير عوائد ملموسة للمجتمع، مؤكدًا حرص الدولة على الانفتاح على التعاون البحثي والعلمي مع مختلف دول العالم، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وكشف "عاشور"، أن العام الأكاديمي المقبل سيشهد بدء الدراسة في 19 فرعًا لجامعات أجنبية داخل مصر، من بينها:

فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

فرع جامعة كوفنتري البريطانية.

فرعا جامعتي لندن ووسط لانكشاير.

فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد.

فرع جامعة رايرسون.

فرع جامعة كازان الروسية.

فرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

فرع جامعة نوفا البرتغالية.

يأتي ذلك إلى جانب 10 أفرع أخرى ستدخل الخدمة قريبًا، ليضاف ذلك إلى منظومة الجامعات المصرية التي تضم 28 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية، و14 جامعة تكنولوجية، و10 جامعات باتفاقيات خاصة.

كما استعرض الوزير، ما حققته الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، حيث جاءت مصر في صدارة إفريقيا إقليميًا، بوجود 13 جامعة ضمن أفضل 500 في الصيدلة، و6 جامعات ضمن أفضل 200 في طب الأسنان، و5 جامعات ضمن أفضل 500 في الطب والصحة العامة، و6 جامعات ضمن أفضل 500 في الهندسة، و11 جامعة ضمن أفضل 500 في الرياضيات، و17 جامعة ضمن أفضل 500 في الزراعة.

وأشار إلى أن بنك المعرفة المصري أصبح نموذجًا عالميًا بارزًا في دعم الاقتصاد المعرفي، موضحًا أنه يضم شراكات مع 16 ناشرًا دوليًا وشركات للحلول التكنولوجية، كما تجاوزت الاستشهادات العلمية للأبحاث المصرية 3.2 مليون استشهاد عالمي، وهو ما يعكس قوة البحث العلمي وريادته.

وتطرق الوزير، إلى التجربة المصرية الفرنسية في مجال التعليم العالي، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي، إذ أسفرت عن توقيع 42 بروتوكول تعاون مع الجامعات الفرنسية، وإطلاق 30 برنامجًا مزدوجًا باللغة الفرنسية، و70 برنامج شراكة جديدًا، مشددًا على أن هذا النموذج يعد إطارًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

