كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق أنه وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم طلاب الثانوية العامة خلال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

ويمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

نصف الأمريكيين يتهمون إسرائيل بالإبادة.. إصدار حكومي حول اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن فلسطين