كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لأول دبلوم من نوعه لإعداد معلم أنشطة التعليم الشامل بالتعاون مع جامعة فوكوي اليابانية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة الدكتورة أماني أسامة كامل ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف، عميد الكلية، أن باب التقديم للبرنامج مفتوح بداية من 17 أغسطس، ويمنح البرنامج شهادة مزدوجة، كما يشمل دراسة نظرية وتدريبًا عمليًا داخل المدارس اليابانية.

وأضافت أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر منظومة UMS، حيث يقوم الطلاب بتسجيل البيانات ورفع جميع الشهادات والمستندات المطلوبة من خلال الرابط اضغط هنا.

‏https://ums.asu.edu.eg

وتقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية مراجعة الطلبات وفحص المستندات وإخطار المتقدمين بنتيجة الطلب فور استيفاء الشروط، ومن المقرر عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين اعتبارًا من 14سبتمبر المقبل.

