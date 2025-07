كتب - عمر صبري:

نظّمت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، مؤتمرًا علميًا رفيع المستوى تحت عنوان: "في المهنة الطبية، ما هي التحديات التي تواجهها؟" (AI in the Medical Career: What Are the Challenges?)، بقاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العيني.

انعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني – رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي بالكلية، وتنفيذ ومتابعة الدكتور إيهاب الرفاعي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ومقرر مكتب الذكاء الاصطناعي بالكلية، وجاءت الفعالية ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ترأس المؤتمر الدكتور عمر عزام، وشهد حضور الدكتور إيهاب الرفاعي، والدكتور محمود الفقي، أستاذ جراحة الأطفال ومدير مكتب العلاقات الدولية، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الذكاء الاصطناعي، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب من مختلف الفرق الدراسية.

شارك في فعاليات المؤتمر المهندس حسام صالح، الخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث استهل اللقاء بكلمة تناول فيها أهمية التوعية بمجال الذكاء الاصطناعي ودوره المتزايد في تعزيز دقة وكفاءة الممارسة الطبية.

وأكد في كلمته أن استيعاب هذه التكنولوجيا الحديثة لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في مصر.

كما شارك الدكتور أحمد الحاروني، المهندس بشركة NVIDIA العالمية، والخبير الدولي البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه الكوادر العالمية تمثل قيمة معرفية كبيرة وفرصة حقيقية لفتح آفاق التعاون الدولي ونقل المعرفة بشكل مباشر إلى البيئة الأكاديمية والطبية في مصر.

وقدّم الدكتور أحمد الحاروني محاضرة شاملة تناول فيها أبرز التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي، مع استعراض تطبيقاته العملية في المجال الطبي، بدءًا من تحليل البيانات الضخمة، ومرورًا بأنظمة دعم القرار الإكلينيكي، ووصولًا إلى مجالات متقدمة مثل التشخيص الذكي المبكر والتخطيط العلاجي الدقيق. كما فتح باب الحوار مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أن بناء كوادر طبية متمكنة من أدوات الذكاء الاصطناعي هو التحدي الحقيقي في هذه المرحلة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال الدكتور عمر عزام:

"الذكاء الاصطناعي في الطب لم يعد ترفًا علميًا أو مجالًا للنقاش النظري، بل أصبح ضرورة استراتيجية لصناعة القرار الطبي الدقيق والمبكر. نحن في كلية طب قصر العيني نؤمن أن تهيئة الأطباء للتعامل الواعي والاحترافي مع هذه الأدوات المتطورة هو واجبنا نحو المستقبل، ونحو الوطن."

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الرفاعي:

"العصر القادم هو عصر الطب الذكي، والذكاء الاصطناعي هو بوابته الكبرى. دورنا لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى تشكيل الوعي، وتحفيز الابتكار، وتوجيه الطلاب نحو مجالات علمية تسهم في صناعة مستقبل الرعاية الصحية في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي."

كما ألقى المهندس حسام صالح محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في المجال العلمي"، تحدث فيها عن ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا من خلال بناء قدرات بشرية وطنية قادرة على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في البحث العلمي وتطوير الحلول الطبية القائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة.

وخلال اللقاء، تم طرح العديد من الرؤى حول الإمكانات الواسعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي يعكس التزام كلية طب قصر العيني المستمر بتعزيز البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، كما يعكس رؤية الكلية في مواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي، والعمل على إعداد جيل جديد من الأطباء والباحثين يمتلك أدوات العلم الحديث، ويكون مؤهلًا لقيادة مستقبل الرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.

والجدير بالذكر ما لاقاه هذا الحدث من شغف لدى الطلاب، حيث وقع مشهد التفاف الطلاب حول المحاضرين في نهاية الحدث للاستزادة من المعلومات وتطبيقها، وكان من اللافت الاهتمام البالغ من الطلاب، ورغبتهم في تكرار مثل هذا الحدث.

وعبّر الحضور عن تقديرهم لتنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، مؤكدين أن المؤتمر سيساهم في إحداث أثر إيجابي ملموس على مسيرة البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الطبية، وسيلهم المزيد من الطلاب والباحثين للانخراط في هذا المجال الحيوي والمستقبلي.

اقرأ أيضًا:

فرص أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حظر تحصيل مبالغ إضافية.. ضوابط جديدة لمشرفي شركات العمرة 2026

تعديل مواعيد السفر في هذه الحالة.. قواعد مهمة لتنفيذ رحلات العمرة 2026

بعد الجدل الواسع.. الطبيب المعالج لشيرين عبدالوهاب يعلق على ظهورها بـ"حفل المغرب"