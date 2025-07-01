رئيس معهد الفلك يرد على قبطان أثار جدلا عن البحر المتوسط: غاوي شهرة

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث زلازل في البحر الأبيض المتوسط وربط ذلك ببعض الظواهر، أمر غير علمي وصادر من أشخاص ليس لهم علاقة بأي تخصص ويهدف إلى تحقيق شهرة.

وأضاف رابح خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن ظهور شخص ادعى بأنه قبطان وأدلى بكلام لا علاقة له بالعلم أو الزلازل، أمر غريب.

وتساءل عميد معهد الفلك: هل هذا الشخص على علم ببيانات شبكة الزلازل المنتشرة في أكثر من مكان وتقوم برصد الهزات الأرضية؟، مؤكدا أن كل ما توقعه من نسيج خياله.

وذكر أن ارتفاع أمواج البحر وانخفاضها يحدث عن طريق النوات وعوامل أخرى منها المد والجزر، وبالنسبة للبحر المتوسط فهو في أهدأ أحواله في الوقت الحالي، رغم كونه في منطقة إصدار زلازل.

وفي فيديو لاقى رواجا كبيرا من متابعي السوشيال ميديا، أثار قبطان بحري يدعى نور حالة من الجدل والقلق بعد نشره رسالة تحذيرية قال فيها إن هناك نشاطا غير طبيعي يحدث في عمق البحر المتوسط.

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