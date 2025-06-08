كتب- عمر صبري:

قال الدكتورة غادة بسيوني الرئيس الأكاديمي لجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أن الجامعة تقدم النظام التعليمي المزدوج من ألمانيا إلى مصر، وتعتمد المناهج الدراسية بالجامعة على المعرفة القادمة من مقاطعة ساكسوني الواقعة في شرق جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأضافت، خلال تصريحات صحفية، أن رؤية الجامعة تعتمد على احداث التوازن بين المعرفة النظرية والتطبيقة على أرض الواقع، وينعكس ذلك على رؤية الجامعة التي تركز على أن يكون الدراسات التطبيقية والعملية بنسبة 60% بالمناهج التعليمية.

وأضافت أن الجامعة تُكرس ما يزيد عن ستة آلاف متر مربع للمعامل والورش ومراكز المحاكاة شديدة التطور منذ انطلاق عملها العام الدراسي الماضى وأنها ستتوسع أكثر خلال السنوات القادمة لتقديم المعرفة والخبرة العملية للطلاب بما يساهم في تأهليهم لأسواق العمل في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي وكبرى الشركات والمؤسسات في مصر ومختلف بلدان العالم.

وتابعت قائلة، إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر في 18 يوليو 2024 قرار رئيس الجمهورية رقم 308 لسنة 2024 بشأن انشاء هذه الجامعة التكنولوجية الخاصة ومقرها مدينة بدر حيث لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونوهت إلى أن الجامعة بها حاليا 4 كليات هى، كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التى تحوى علي برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة، والثانية كلية تكنولوجيا الإدارة، التى تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، وبرنامج تكنولوجيا الإدارة الرياضية والثالثة كلية تكنولوجيا الكهربائية الالكترونية والحاسبات والتى تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات والرابعة كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التى تضم تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.

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