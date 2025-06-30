رسالة ماجيستير بجامعة عين شمس تناقش فلسفة الصورة عند بودريار

كتب- عمر صبري:

ناقشت الباحثة مديحة عاشور رسالة الماجيستير فى الفلسفة فى موضوع فلسفة الصورة عند بودريار، وحصلت على تقدير امتياز من قسم الفلسفة بكلية البنات جامعة عين شمس.

ونوهت الباحثة إلى أهمية الصورة كسلاح استراتيجي فعال حاليا يعد من أخطر التهديدات التي تواجه الأمة في الوقت الراهن عبر تزييف الواقع والتلاعب بالعقول من خلال استخدام الصور التي تبث في وسائل الإعلام المختلفة.

وتعود أهمية الرسالة إلى تركيزها على الواقع الإعلامي ودوره البالغ في مواجهة التزييف والتضليل السائد على اكثر من مستوى، وتم مناقشة الموضوع من منظور فلسفى وانتهت إلى التأكيد على ضرورة إعادة بناء الخطاب الإعلامي الوطني بما يواكب كافة التحديات الايديولوجية التي تفسد وعي المتلقي بالحقائق والصور المزيفة.

واقترحت الرسالة بعض الأدوات التحليلية والعلمية والنقدية التي يمكنها ان تسهم في تصحيح الخطاب الإعلامى وتجعله قادرا على الكشف عن الحقائق و تحرى الشفافية، وكشف أدوات التلاعب بالصورة التي يتم استغلالها لتحقيق منافع زائفة، كما أوضحت سبل استعادة دور الإعلام بوصفه حصنا فكريا للأمة.

وأثنى الدكتور رمضان بسطاويسي، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بالكلية ، والمشرف الرئيسي على الرسالة ورئيس لجنة المناقشة، معتبرا ما قدمته الرسالة من أفكار نموذجًا للجرأة الفكرية والطرح العميق، ومشيدًا بالشجاعة في تناول هذا الملف الشائك، بينما وصفتها الدكتورة آمال الشامى أستاذ الفلسفة المعاصرة بالكلية، والمشرف الثاني بأنها دراسة على درجة عالية من المهنية والرؤية المستقبلية.

تألفت اللجنة من كبار الأساتذة فى مجال الفلسفة، على رأسهم الدكتور رمضان بسطاويسى محمد رئيس لجنة الإشراف، و أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة آمال محمد عيد الشامي أستاذ الفلسفة المعاصرة المساعد بالكلية، الدكتور حسن يوسف طه أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بأكاديمية الفنون، الدكتور بدر الدين مصطفى أحمد أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بكلية الآداب جامعة القاهرة.

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