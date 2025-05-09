وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية

كتب- أحمد الجندي:

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أن ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف تمكين هؤلاء الطلاب ودمجهم في المجتمع والارتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "تمكين".

وأشار الوزير إلى اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الطلاب ذوي الإعاقة، والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم، والاهتمام بالتأهيل النفسي لهم، وخلق فرص للطلاب لاكتساب المهارات والخبرات المختلفة، والعمل على التوعية بحقوقهم؛ لضمان توفير "حياة كريمة" لهم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تنوع الأنشطة الطلابية التي يتم تنفيذها بالجامعات للطلاب ذوي الإعاقة ومنها (الأنشطة الثقافية، الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الفنية، الأنشطة الرياضية، أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية، أنشطة نادي العلوم والتكنولوجيا، أنشطة الجوالة والخدمة العامة).

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أهمية العمل على تذليل العقبات التي تحول دون المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الطلابية، والاستفادة من الفرص التعليمية والاجتماعية والثقافية التي تُنفذها الجامعات، وكذلك تعزيز المشاركة الكاملة للطلاب، والاستمرار في دمج الطلاب ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم دون تمييز، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للطلاب ذوي الإعاقة في الكليات المختلفة، كما استعرضت أبرز التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة، وعرض الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوقهم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة شيرين يحيى إلى سعي الوزارة لإتاحة كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجامعات والمعاهد المصرية؛ لاستكمال جهود الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ البرامج والسياسات المُرتبطة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مُجتمعيًا، مؤكدة أن هناك اهتمامًا من جانب الوزارة والجامعات بملف حقوق الطلاب ذوي الإعاقة؛ لضمان الحفاظ على جميع حقوقهم، من خلال توفير فرص العمل وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، ودمجهم في المجتمع.

كما تناول الاجتماع عرض التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وكيفية مواجهتها.

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