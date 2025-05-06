الاكتئاب أبرزها.. أعراض ومخاطر التنمر على الصحة

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان "مخاطر التنمر"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة هبة شاهين، عميدة كلية الإعلام، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، وبحضور الدكتورة سلوى سليمان، وكيلة كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نوال جبر، وكيلة كلية الآثار لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضحت الدكتورة منى حافظ، أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب، أن التنمر سلوك عدواني متكرر يهدف إلى إيذاء شخص آخر جسديًّا أو نفسيًّا أو اجتماعيًّا، وغالبًا ما يحدث بسبب خلل في توازن القوة بين المتنمر والضحية.

وأشارت حافظ إلى أن التنمر يتخذ أشكالًا متعددة؛ مثل: الإهانة، السخرية، العنف، العزل، أو التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت.

وأبرزت أستاذة علم الاجتماع آثار التنمر السلبية الخطيرة على الصحة النفسية للضحايا؛ مثل: القلق، فقدان الثقة بالنفس، والاكتئاب، والتأثير أيضًا على التحصيل الدراسي أو القدرة على العمل.

وأكدت حافظ ضرورة تعزيز بيئة قائمة على الاحترام والتسامح، وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات؛ للحد منها.

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