جامعة القاهرة: 10 منح لطلاب مدارس STEM

كتب- عمر صبري:



عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.



وافق مجلس جامعة القاهرة، على توفير عدد 10 منح دراسية بالجامعة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الحاصلين على شهاداتهم للعام 2025/2024 فى قطاعات الهندسة والتكنولوجيا.



كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة باللغة الإنجليزية (Applications of artificial intelligence agriculture) كبرنامج خاص بمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة.



كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على العقد المقترح بين كلية طب قصر العينى ووزارة الدفاع بشأن إنشاء دبلومة "طب الكوارث" كدرجة مشتركة مع الأكاديمية الطبية العسكرية.



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