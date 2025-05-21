حياة بلا تدخين وتكافل اجتماعي.. أنشطة كليات جامعة القاهرة -صور

كتب- عمر صبري:

تواصل كليات جامعة القاهرة جهودها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية وتوجيه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات المتنوعة الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة البيئة والمجتمع، في إطار الدور المجتمعي الريادي الذي تقوم به الجامعة بمختلف كلياتها.

معًا لحياة بلا تدخين

قام المكتب الأخضر في كلية التمريض، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عابد، عميد الكلية، ود.حنان إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم فاعلية تحت عنوان: "معًا لحياة بلا تدخين وكوكب بلا تلوث"؛ حيث تم عمل تثقيف صحي للطلاب والعاملين عن مضار التدخين وكيفية الإقلاع عنه، وتوزيع بعض المطويات ذات الصلة، فضلًا عن قياس الضغط ونسبة السكر بساحة الكلية.

الروبوتات والإنتاج الحيواني

ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلية الطب البيطري، بإشراف د.إيمان بكر عميد الكلية، ود.فايز صليب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، ورشة عمل مع الخبير الدولي د.سيرجيو فوراباني، في مزرعة الصراط للخيول، بعنوان: "تكنولوجيا تشخيصية لأمراض القوائم والحوافر في الخيول باستخدام الموجات فوق الصوتية"، ونظمت من خلال وحدة الذكاء الاصطناعي محاضرة تحت عنوان "استخدام الروبوتات الذكية في مجال الإنتاج الحيواني"، واستفاد من هذه الفاعليات عدد كبير من الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأقامت كلية الإعلام، تحت إشراف د.ثريا البدوي عميد الكلية، ود.نشوة عقل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، معرضها الخيري السنوي للملابس بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وبالتعاون مع جمعيتي الباقيات الصالحات وبنك خير مصر للتنمية؛ حيث تم تقديم الملابس الجديدة والمتنوعة، وتوافد عليه أعداد غفيرة من الطلاب والعاملين، وجاءت الملابس بأسعار رمزية تشجيعًا لأعمال التكافل.

المكتب الأخضر وملتقى الخير

ونظَّم المكتب الأخضر في كلية الحقوق، تحت إشراف د.محمد سامح عمرو عميد الكلية، ود.خليل فيكتور وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعية حول "مخاطر الإصابة بمرض سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه"، ألقتها د.أمل السيسي، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وبحضور عدد كبير من منتسبي الكلية.

ونظمت كلية التجارة ملتقى الخير، معرض الملابس الخيري تحت إشراف د.لبنى فريد عميد الكلية، ود.عبير محروس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، وقامت بافتتاحه د.غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولاقى المعرض إقبالًا واسعًا من الطلاب.

وحرص القطاع، في كلية التربية النوعية، تحت إشراف د.طارق سمير عميد الكلية، ود.أحمد عويس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، على تنظيم ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي في الموسيقى"، وأعدها د.أحمد يحيى، الأستاذ المساعد بالكلية، ولاقت الندوة استحسانًا كبيرًا لكل مَن حضرها، وتم تنظيم المعرض الخيري السنوي للملابس بالكلية تحت إشراف د.فاطمة المحمدي.

خدمات العلاج الطبيعي

وشاركت كلية العلاج الطبيعي تحت إشراف د.أمل يوسف عميد الكلية ود.نسرين النحاس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، في القافلة العلاجية التي أدت عملها بمركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين التابع لإدارة الجامعة، وتحت إشراف د.سهير شحاتة مدير المركز؛ حيث استفاد عدد من كبار السن من خدمات العلاج الطبيعي المقدمة.

وشاركت على نطاق واسع كلية التربية للطفولة المبكرة في القافلة التنموية الشاملة التي خرجت إلى قرية منشأة الرضوان بمنشأة القناطر، تحت إشراف د.جيهان عزام عميد الكلية، ود.إيمان سعيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع.

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