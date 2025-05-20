تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية

كتب- عمر صبري:

كرَّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، طلاب كلية الهندسة ببرنامج العمارة والعمران البيئي، مرحلة البكالوريوس، الحاصلين على المركز الأول والثاني في مسابقة "مكان الصوت في التصميم العمراني" التابعة للأسبوع الصوتي لليونسكو، بحضور دكتور كريم سعيد المستشار التعليمي بالسفارة الفرنسية.

حصل طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج العمارة والعمران البيئي على الجائزة من خلال مادة التنسيق الصوتي للمدن والعمارة السمعية، تحت إشراف الدكتورة نهى جمال سعيد، أستاذ المادة، وبمتابعة كل من زينة زهران وأحمد موافي معيدي المادة، وذلك من خلال معمل التنسيق الصوتي للمدن التابع لوحدة الصوتيات بكلية الهندسة.

فاز بالمركز الأول مريم حاتم فتح الله، سلمي عادل طه ، مريم عماد الدين محمد ، فريا هاني محمود، أحمد طارق أحمد

وفاز بالمركز الثاني: رفيق ناصر روفائيل، ساندي ايهاب فرج، أنطوان طارق كريم، عمر أحمد عبدالحميد.

تناولت المسابقة أفكارًا حديثة لتحسين البيئة الصوتية لتراسات المقاهي بإستخدام عناصر معمارية تقلل من انتشار الصوت في الفراغ العمراني.

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