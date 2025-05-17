التعليم العالي: لا تغيير في قواعد تنسيق الجامعات الخاصة 2025 بالتقديم المباشر

كتب - عمر صبري:

تواصل الجامعات الخاصة، استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق سواء من حاملي الثانوية العامة الجديدة 2025 وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وكذلك الطلاب القدامي، في مرحلة ما تسمى بـ"التقديم المبكر" والتي انطلقت مطلع أبريل الماضي.

وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه لن يوجد تغيير في قواعد تنسيق الجامعات الخاصة 2025 - 2026 حيث من المقرر أن يتم السماح للطلاب التقديم المباشر لكل جامعة، على أن تلتزم الجامعات بقبول الطلاب وفقًا للحدود الدنيا للتنسيق والتي سيتم الإعلان عنها شهر 7 المقبل.

وأكد المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن التقديم المبكر لا يعد قبولًا أو قيدًا وأن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة هو صاحب قرار قيد الطلاب، وفي حالة عدم تحقيق طالب الثانوية أو الشهادة المعادلة الحد الأدنى للتنسيق المقرر الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي لن يستطيع أحد قيده.

وشهدت تنسيق الجامعات الخاصة العام الماضي تقسيم كافة الجامعات على مستوى الجمهورية إلى جامعات الفئة أ وتضم جامعات القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا تليها جامعات الفئة ب وتضم جامعات الجلالة والعلمين وسيناء فرع القنطرة أقل في الحد الأدنى للتنسيق، وجامعات الفئة ج وتضم جامعة الملك سلمان وسيناء فرع العريش وشرق بورسعيد والإسماعيلية وهي الأقل في الحد الأدنى للتنسيق.

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